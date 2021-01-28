Генсек ООН сделал прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/da8eaa60-61b0-11eb-aa8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eskinder Debebe/UN Photo

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По словам чиновника, он счастлив и благодарен за получение первой дозы вакцины против COVID-19.

Мы должны работать над тем, чтобы обеспечить доступ к вакцине всем и повсюду. Во время этой пандемии никто из нас не может чувствовать себя в безопасности, пока в безопасности не будут все, — написал Гутерриш.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своём выступлении на Генассамблее ООН предложил передать сотрудникам организации вакцину от коронавируса на безвозмездной основе. Он также отметил, что Москва готова оказать представителям организации всю необходимую квалифицированную помощь в борьбе с COVID-19.

В ООН, в свою очередь, жест назвали щедрым и проинформировали, что организация изучает предложение российского лидера

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте, писал NEWS.ru.