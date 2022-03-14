Генсек ООН счёл возможным ядерный конфликт в мире

Генсек ООН Антонио Гуттериш заявил, что считает «возможной» перспективу ядерного конфликта, передает Reuters. Генсек международной организации так прокомментировал повышение готовности ядерных сил России.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник забил тревогу по поводу того, что Россия повысила уровень боевой готовности своих ядерных сил, назвав это «леденящим кровь событием» и добавив, что перспектива ядерного конфликта снова стала реальной, — пишет агентство.

Оно добавляет, что генсек организации также пообещал выделить ещё 40 миллионов долларов из своего Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации для увеличения гуманитарной помощи Украине.

27 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Глава государства также подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают не только нелегитимные санкции в экономической сфере, но и агрессивные высказывания в адрес РФ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал приказ президента. С его слов, данный приказ не может иметь двойного прочтения. Он подчеркнул, что это исчерпывающая команда верховного главнокомандующего.

В дальнейшем Путин пояснил, что ядерные силы России были переведены на особый режим после высказывания главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможном вовлечении НАТО в военный конфликт.