Генсек ООН расформировал миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

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Стефан Дюжаррик

Глава ООН Антониу Гутерриш решил расформировать миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР в июле прошлого года, передает РИА Новости. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик добавил, что решение принято из-за отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия. По его словам, ООН готова снова собрать миссию при получении гарантий безопасности.

Генсек ООН решил распустить миссию по установлению фактов инцидента в Еленовке от 29 июля 2022 года на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия, — сказал Дюжаррик.

Группа по расследованию случившегося в СИЗО Еленовки была сформирована в сентябре. В результате обстрела изолятора в июле погибли 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. Российская сторона заявила, что изолятор подвергся обстрелу РСЗО HIMARS со стороны Украины.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что просил предоставить Киеву данные о пострадавших украинских военнопленных. Он заверил, что готов лично прибыть на место происшествия для оценки всех фактов и общения со свидетелями.