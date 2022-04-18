Генсек ООН призвал установить на Украине с 21 апреля «пасхальное перемирие»

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш ООН призвал установить на Украине с 21 апреля 4-дневное «пасхальное перемирие», сообщает РИА Новости. Он также призвал открыть новые гумкоридоры для вывода мирного населения из зон боевых действий.

Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров, — сказал генсек.

Ранее стало известно, что ООН может организовать встречу России с Украиной для решения гуманитарных вопросов, заявил заместитель генерального секретаря организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, стороны могли бы обсудить проблемы безопасности гуманитарных коридоров, приоритетов и даже перемирия.

19 апреля Российская армия открыла в 14:00 мск гуманитарный коридор для того, чтобы сдавшиеся военнослужащие ВСУ и боевики нацбатальонов смогли покинуть осаждённый металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, введён режим полной тишины, приостановлены боевые действия, а подразделения российской армии и ДНР отведены на безопасное расстояние.