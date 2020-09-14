Генсек ООН призвал страны поддержать ВОЗ в борьбе с COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш обратился ко всем странам с призывом поддержать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом.
Я призываю все государства-члены поддержать друг друга и систему ООН в борьбе с вызовами нашего времени, в том числе в противодействии нынешнему кризису в области здравоохранения. Я ясно дал понять, что ВОЗ нуждается в поддержке государств-членов в этот решающий момент борьбы с COVID-19, — заявил он в интервью РИА Новости.
Ранее США объявили о намерении выйти из Всемирной организации здравоохранения в июле 2021 года. В Госдепе заявили, что ВОЗ провалила работу по предотвращению пандемии коронавируса.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. В августе NEWS.ru писал, что в ВОЗ назвали COVID-19 одним из самых сложных вызовов для медицины.