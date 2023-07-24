Генсек ООН призвал Россию вернуться к зерновой сделке

Фото: Albin Lohr-Jones/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил России вернуться к черноморскому соглашению на основе предложений, изложенных им в письме президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ТАСС. Ранее он предложил вновь подключить дочернее предприятие Россельхозбанка к системе SWIFT. К самому банку предложение не относится.

Я призываю РФ вернуться к выполнению черноморской инициативы в соответствии с моими последними предложениями, — заявил генсек ООН на саммите продовольственных систем в Риме.

Российская сторона ранее дала ответ на письмо Гутерриша. В нем подчеркивается, что на сегодняшний день нет никакой альтернативы переподключению Россельхозбанка к SWIFT, тогда как предлагаемые генсеком ООН меры были признаны МИД РФ недостаточными. В ведомстве также осудили Гутерриша за публикацию письма, адресованного Путину, так как это является нарушением законов дипломатической переписки.

Министерство иностранных дел России ранее поставило ООН дедлайн по вопросу зерновой сделки. В ведомстве отметили, что у секретариата организации есть 90 дней для нормализации российского сельскохозяйственного экспорта.