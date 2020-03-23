https://static.news.ru/photo/657eb1d8-6d24-11ea-8ba1-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить все боевые действия в мире. Это необходимо, чтобы объединить усилия для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19, заявил он.

Политик подчеркнул, что «бушующий вирус наглядно демонстрирует безумие войны».

Я прошу воюющие стороны: остановите военные действия, отбросьте недоверие и вражду, заставьте пушки замолчать, прекратите артиллерийские обстрелы, остановите авиаудары, — сказано в обращении Гутерриша.

Генсек ООН напомнил, что «вирус поражает всех, независимо от этнической или групповой принадлежности, национальности или вероисповедания». Эпидемия болезни «безжалостно бьёт по всем». Именно поэтому так важно «положить конец недугу войны и бороться с болезнью, которая бушует в мире», подчеркнул Гуттериш.

Сейчас человечество «нуждается в этом больше, чем когда-либо», отметил он.

Ранее NEWS.ru писал, что японское лекарство фавипиравир показало большую эффективность при лечении коронавируса по сравнению с российским арбидолом.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи пациентов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заболевших — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.