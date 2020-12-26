Генсек ООН призвал обеспечить проведение мирных выборов в ЦАР

https://static.news.ru/photo/1a69643c-47a2-11eb-9a0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ana/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить мирное проведение парламентских и президентских выборов в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 27 декабря. Об этом рассказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны гарантировать, что голосование будет мирным, открытым для всех и заслуживающим доверия. С этой целью он просит всех участников воздержаться от любых действий, которые могут угрожать жизням людей и подорвать избирательный процесс и национальную стабильность, — цитирует ТАСС Дюжаррика.

Он добавил, что Гутерриш также осудил боевые действия, возобновившиеся в районе столицы африканской страны.

Ранее стало известно, что повстанческие группировки начали наступление на правительственные силы ЦАР с целью отрезать основные пути снабжения столицы страны Банги. Таким образом повстанцы пытаются препятствовать действующему президенту Фостен-Арканжу Туадера, намеревающемуся переизбраться на второй срок.

Как сообщал NEWS.ru, три миротворца Организации Объединённых Наций погибли в результате нападения повстанцев в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Ещё двое получили ранения.