https://static.news.ru/photo/b8d2bf1e-3aca-11ea-a6a9-fa163e074e61_660.jpg Антонио Гутерриш Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество к решительным действиям, чтобы предотвратить полномасштабную гражданскую войну в Ливии с разрушительными последствиями для всего региона.

Мы столкнулись с риском эскалации во всём регионе. Настало время незамедлительных и решительных действий для предотвращения полномасштабной гражданской войны в Ливии, — цитирует ТАСС главу организации, выступившего на открытии международной конференции в Берлине.

Ранее NEWS.ru писал, что в Берлине 19 января стартовала международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос. На мероприятие приглашены представители России, Соединённых Штатов, стран Евросоюза, Турции, Египта, ООН.

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. В то же время существует так называемое Восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживает маршал Халифа Хафтар и его армия. Турция в этом конфликте выступает на стороне ПНС.