Генсек ООН призвал конфликтующих в Грузии избегать эскалации Генсек ООН Гутерриш призвал стороны конфликта в Грузии избегать эскалации напряженности

Фото: Li Muzi/imago-images.de/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны конфликта в Грузии избегать действий, ведущих к эскалации напряженности. Об этом ТАСС сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. Он отметил, что глава международной организации внимательно следит за происходящим в стране.

Генеральный секретарь отслеживает ситуацию в Грузии, он призывает всех <...> избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности, — сказал Хак.

Он добавил, что Гутерриш подчеркивает важность свободы выражения мнений, беспрепятственной работы СМИ и деятельности гражданского общества, а также обращает внимание на право людей на мирный протест.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что принятый парламентом Грузии в первом чтении закон «О прозрачности иностранного влияния» угрожает евроатлантическому будущему страны. Он также добавил, что законопроект был «вдохновлен Кремлем». Кроме того, Прайс призвал официальный Тбилиси уважать свободу собраний и мирного протеста, а все стороны конфликта попросил избегать эскалации насилия и уважать верховенство закона.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пожелал грузинам демократического успеха и прогресса в вопросе евроинтеграции. Он также поблагодарил всех, кто держал украинские флаги во время протестов на улицах Тбилиси.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие против принятия закона начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией.