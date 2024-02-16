Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает провести полноценное и прозрачное расследование смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он отметил, что Гутерриш шокирован пришедшей новостью и выражает соболезнования семье политика.
Генеральный секретарь шокирован сообщениями о смерти в заключении оппозиционера Алексея Навального. Генеральный секретарь выражает соболезнования семье Навального и призывает к полноценному, заслуживающему доверия и прозрачному расследованию обстоятельств смерти Навального, — сказал Дюжаррик.
16 февраля ФСИН проинформировала, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Алексея Навального. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он также добавил, что российскому президенту Владимиру Путину доложили о случившемся.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press
Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией. На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press
Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год
Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год
Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите