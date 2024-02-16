Генсек ООН призвал к прозрачности в расследовании смерти Навального

Фото: АГН «Москва»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает провести полноценное и прозрачное расследование смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он отметил, что Гутерриш шокирован пришедшей новостью и выражает соболезнования семье политика.

Генеральный секретарь шокирован сообщениями о смерти в заключении оппозиционера Алексея Навального. Генеральный секретарь выражает соболезнования семье Навального и призывает к полноценному, заслуживающему доверия и прозрачному расследованию обстоятельств смерти Навального, — сказал Дюжаррик.

16 февраля ФСИН проинформировала, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. Причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что ФСИН занимается всеми проверками в связи со смертью Алексея Навального. По его словам, в этом вопросе не требуется особых поручений. Он также добавил, что российскому президенту Владимиру Путину доложили о случившемся.