Генсек ООН призвал к независимому расследованию «событий» в Буче

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш призвал к независимому расследованию истории в городе Буче на Украине, передаёт РИА Новости. В Минобороны России события, якобы произошедшие в населённом пункте и в результате которых погибли мирные жители, назвали постановкой Киева.

Я глубоко шокирован изображениями <...> из Бучи. Важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению к ответу, — говорится в заявлении Гутерриша.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города. Ранее в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами.

В ведомстве заявили, что за время нахождения Бучи под контролем российских войск ни один мирный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Там добавили, что выезды из города не блокировались и жители могли выехать оттуда в северном направлении, в том числе в сторону Белоруссии. В Минобороны подчеркнули, что южные окраины города, в том числе жилые кварталы, регулярно обстреливались украинскими военными из крупнокалиберной и реактивной артиллерии.