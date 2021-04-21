Генсек ООН призвал избегать эскалации в Донбассе

https://static.news.ru/photo/038d3122-a2c8-11eb-8b23-96000091f725_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сторонам конфликта в Донбассе следует избегать эскалации напряжённости, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.

Он также рассказал, что при разговоре с украинским лидером Гутерриш выразил обеспокоенность продолжающимися нарушениями режима прекращения огня на юго-востоке Украины, передаёт ТАСС.

Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что российские войска сконцентрировались в Воронежской области, в 250 км от подконтрольной Киеву части Луганской области. На этой территории военные разбили полевой лагерь.

Эти сведения подтвердил журналист The New York Times Кристиан Триберт, который обнаружил спутниковые снимки с места дислокации военных. Кроме того, о зафиксированной максимальной численности российских войск на границе с Украиной с 2014 года рассказали в Белом доме.

При этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.

Накануне Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Он предложил встретиться на территории военных действий в Донбассе.