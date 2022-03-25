ООН призвала Баку и Ереван к сдержанности из-за ситуации в Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Азербайджан и Армению к сдержанности на фоне обострения обстановки в Карабахе, заявил на брифинге его представитель Стефан Дюжаррик, передаёт ТАСС. По его словам, в организации обеспокоены в связи с эскалацией напряжённости в регионе.

Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями о новых боях в Карабахе и вокруг него. Генеральный секретарь призывает стороны воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к эскалации ситуации, и решать все вопросы, в том числе гуманитарного характера, путём прямого диалога в рамках существующих форматов, — сказал он.

Ранее в Минобороны Армении заявили о напряжённой ситуации в Карабахе. В Ереване выразили надежду на то, что расположенный в Карабахе российский миротворческий контингент примет необходимые меры по выводу азербайджанских подразделений из зоны своей ответственности, а военные отойдут на исходные позиции по состоянию на 23 марта.

В МИД Азербайджана ответили, что Армения использует ситуацию в Карабахе как инструмент политических манипуляций и занимается дезинформацией. В ведомстве подчеркнули, что в регионе проводится уточнение позиций и мест дислокации военных, поэтому оснований для истерии нет. Баку призвал Ереван к полному выполнению подписанных трёхсторонних заявлений, что является единственным способом обеспечения мира и стабильности в регионе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.