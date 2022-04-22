Генсек ООН прибудет на Украину 28 апреля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет на Украину с визитом 28 апреля. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, сообщается в заявлении офиса генсека, которое приводит ТАСС.

Также Гутерриш проведёт встречу с сотрудниками работающей на Украине всемирной организации, чтобы обсудить «расширение гуманитарной помощи» населению Украины.

Накануне генеральный секретарь ООН должен побывать с визитом в России. Его прибытие в Москву намечено 26 апреля, он встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым и будет принят российским президентом Владимиром Путиным. Гутерриш планирует обсудить «срочные шаги» по установлению мира на Украине.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал установить на Украине с 21 апреля четырёхдневное «пасхальное перемирие». Он также предложил открыть новые гуманитарные коридоры для вывода мирного населения из зон боевых действий.