Генсек ООН предложил создать контактную группу по гумкоридорам с Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложили создать совместную с Россией и Украиной контактную группу по гуманитарным вопросам. С таким предложением он выступил в ходе брифинга по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, трансляцию вёл телеканал «Россия 24». По его словам, одной из задач контактной группы могла бы быть организация безопасных гуманитарных коридоров с Украины для мирных жителей. Гутерриш отметил, на Украине нужно открыть гуманитарные коридоры, которые «действительно были бы безопасными и эффективными».

С этой целью я предложил создание контактной группы по гуманитарным вопросам, которая объединила бы ООН, Россию и Украину для поиска возможностей, открытия безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были действительно эффективными, — сказал он.

Ранее Гутерриш призвал установить на Украине с 21 апреля четырёхдневное «пасхальное перемирие». Он также предложил открыть новые гуманитарные коридоры для вывода мирного населения из зон боевых действий.

Генсек ООН 26 апреля прибыл в Москву, где провёл встречу с Лавровым. В этот же день он должен встретиться с президентом Владимиром Путиным.

На 28 апреля запланирован визит Гутерриша на Украину. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. Также он проведёт встречу с сотрудниками работающей на Украине всемирной организации, чтобы обсудить расширение гуманитарной помощи населению Украины.