Генсек ООН потребовал соблюдения обязательств при выдаче виз дипломатам В ООН призвали пускать в США всех дипломатов, направляющихся в штаб-квартиру по работе

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о том, что глава международной организации Антониу Гутерриш сосредоточен на обеспечении выдачи виз США делегатам для работы в штаб-квартире в Нью-Йорке. Слова представителя генсека приводит ТАСС. Ранее об отказе в предоставлении американских виз сообщили участники российской делегации.

Генеральный секретарь ООН, его правовой советник очень сосредоточены на обеспечении того, чтобы обязательства принимающей штаб-квартиру ООН страны соблюдались, чтобы все делегации, у которых есть дела в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, получали визы, как и должно быть, — сказал Дюжаррик.

Ранее представитель РФ Ирина Тяжлова сообщила о том, что американские власти отказались выдавать визы российским делегатам. Она подчеркнула, что делегаты планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН. По словам Тяжловой, в выдаче виз россиянам было отказано безосновательно.

Она также отметила, что с аналогичной проблемой столкнулись представители аккредитованных при группе российских НПО.

Тяжлова заявила, что решение Вашингтона является грубым нарушением обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН.