https://static.news.ru/photo/31326424-d26a-11e9-a7a7-fa163e074e61_660.jpg Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует одновременное освобождение задержанных и осуждённых лиц Россией и Украиной.

Генеральный секретарь приветствует обмен осуждёнными и задержанными, — говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Генсек надеется на регулярный конструктивный диалог между сторонами.

Обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов.

Как писал News.ru, российский омбудсмен Татьяна Москалькова отказалась считать процесс обмена завершённым, пока не будут прекращены уголовные дела в отношении его участников.