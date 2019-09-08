Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует одновременное освобождение задержанных и осуждённых лиц Россией и Украиной.
Генеральный секретарь приветствует обмен осуждёнными и задержанными, — говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
Генсек надеется на регулярный конструктивный диалог между сторонами.
Обмен заключёнными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35» произошёл 7 сентября. Среди выданных Киеву лиц были и моряки с задержанных в Керченском проливе судов.
Как писал News.ru, российский омбудсмен Татьяна Москалькова отказалась считать процесс обмена завершённым, пока не будут прекращены уголовные дела в отношении его участников.