Генсек ООН пообещал сделать все возможное по экспорту удобрений из РФ Гутерриш обещал сделать все, чтобы снять препятствия экспорту удобрений из РФ

Фото: Manuel Elías/UN Photo/XinHua/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш продолжит делать все, что в его силах, для снятия препятствий экспорту российских удобрений и продовольствия, заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. По его словам, на следующей неделе в Женеве пройдут дискуссии между ООН и РФ, в которых примет участие генсек ЮНКТАД Ребекка Гринспан, занимающаяся ситуацией с российским экспортом, сообщает РИА Новости.

Как вы знаете, она активно прилагает усилия, чтобы препятствия для экспорта были сняты. Мы продолжим вести обсуждения, в том числе через генсека, с людьми на Украине и в России, — подчеркнул Хак.

Он добавил, что генсек организации продолжит делать все возможное, чтобы снять препятствия для экспорта российских удобрений.

Ранее Антониу Гутерриш заявил, что в настоящее время вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Украине растет. По его словам, перспективы достижения мира снижаются, а мировое сообщество «скатывается к широкомасштабной войне». Такое мнение Гутерриш высказал, рассказывая в Генассамблее о своих приоритетах на текущий год. Гутерреш считает, что планета нуждается в мире в соответствии с Уставом ООН и международным правом.