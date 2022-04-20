Генсек ООН попросил Путина и Зеленского принять его в Москве и Киеве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве, сообщил на брифинге представитель генсека Стефан Дюжаррик. По его словам, послания были вручены 19 апреля постоянным представительствам Российской Федерации и Украины.

В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского — принять его в Киеве, — сказал Дюжаррик.

Он отметил, что генсек ООН хочет лично обсудить с Путиным и Зеленским шаги по прекращению огня на Украине. Гутерриш отметил, что и Украина, и Российская Федерация являются членами-основателями Организации Объединённых Наций и всегда были решительными сторонниками этой организации.

Ранее Гутерриш призвал установить на Украине с 21 апреля четырёхдневное «пасхальное перемирие». Также он предложил открыть новые гуманитарные коридоры для вывода мирного населения из зон боевых действий. Киев идею о пасхальном перемирии поддержал.

18 апреля заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс предложил организовать встречу России с Украиной для решения гуманитарных вопросов. По его мнению, Киев и Москва могли бы обсудить проблемы безопасности гумкоридоров, приоритеты и даже возможное перемирие.