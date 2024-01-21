Генсек ООН осудил обстрел ВСУ рынка в Донецке Генсек ООН Гутерриш решительно осудил атаку ВСУ на рынок в Донецке

Фото: World Economic Forum/XinHua/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку, унесший жизни более двух десятков человек. По его словам, организация против любых атак на мирных жителей, передает пресс-служба ООН.

Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка, — отметил Гутерриш.

Обстрел Кировского района Донецка произошел в воскресенье, 21 января, около 10:00 мск. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на место сразу прибыли оперативные службы, ведется поиск фрагментов боеприпасов. Он назвал обстрел рынка чудовищным, так как это произошло в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.

Позднее количество погибших при артиллерийском ударе ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке увеличилось до 27. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести. Также в числе пострадавших есть дети. Пушилин уточнил, что ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

В МИД России уже призвали международные структуры и правительства осудить удар ВСУ по рынку в Донецке. В постпредстве РФ в ООН заявили о созыве 22 января заседания Совета Безопасности по Украине с участием главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. В ведомстве назвали удар ВСУ «варварским террористическим актом против мирного населения России».