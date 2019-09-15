Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал нападение дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. По словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, генсек осудил атаку.
Гутерреш призвал Эр-Рияд и йеменских хуситов, по некоторым данным взявших на себя ответственность за инцидент, проявить сдержанность. Генсек ООН подчеркнул недопустимость эскалации на фоне возросшей напряжённости, передаёт
Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майклом Помпео. Дипломаты обсудили атаки, совершённые на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.