https://static.news.ru/photo/e85b8308-d7db-11e9-ab79-fa163e074e61_660.jpg Антонио Гутерреш Фото: Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал нападение дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. По словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, генсек осудил атаку.

Гутерреш призвал Эр-Рияд и йеменских хуситов, по некоторым данным взявших на себя ответственность за инцидент, проявить сдержанность. Генсек ООН подчеркнул недопустимость эскалации на фоне возросшей напряжённости, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майклом Помпео. Дипломаты обсудили атаки, совершённые на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.