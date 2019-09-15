Антонио Гутерреш Антонио Гутерреш Фото: Luiz Rampelotto/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал нападение дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. По словам его официального представителя Стефана Дюжаррика, генсек осудил атаку.

Гутерреш призвал Эр-Рияд и йеменских хуситов, по некоторым данным взявших на себя ответственность за инцидент, проявить сдержанность. Генсек ООН подчеркнул недопустимость эскалации на фоне возросшей напряжённости, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майклом Помпео. Дипломаты обсудили атаки, совершённые на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

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