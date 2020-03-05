https://static.news.ru/photo/0edf72cc-5f05-11ea-b414-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива президента России Владимира Путина, касающаяся проведения саммита «пятёрки» СБ ООН, очень важна. Такое мнение высказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Путин предложил провести саммит пяти постоянных членов СБ ООН, — цитирует ТАСС генсека.

По его словам, отношения между сильнейшими странами в мире (США, Россией и Китаем) абсолютно нерабочие. Это приводит к невозможности достичь согласия по многим вопросам, которые затрагивают весь мир. Поэтому необходимо провести дискуссию с лидерами этих стран.

В «пятёрку» входят США, Россия, Китай, Франция и Великобритания. Дата и место возможной встречи пока не называются.

Как писал NEWS.ru, глава США Дональд Трамп готов к переговорам с лидерами стран — участниц Совбеза ООН ради продвижения американских интересов в сфере безопасности.