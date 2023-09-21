Генсек ООН объявил об открытии «врат ада» на Земле

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Человечество «открыло врата ада», увеличив выбросы вредных веществ в атмосферу и позволив усугубиться климатическому кризису, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии саммита в Нью-Йорке. Как сообщает издание The Guardian, генсек начал свое выступление с критики компаний, производящих ископаемое топливо. Кроме того, он негативно оценил усилия крупных держав по предотвращению кризиса на Земле.

Человечество открыло врата ада. <...> Мы должны наверстать время, потерянное из-за проволочек, выкручивания рук и неприкрытой жадности укоренившихся интересов лиц, зарабатывающих миллиарды на ископаемом топливе, — заявил Гутерриш.

Отдельное внимание генсек ООН также уделил альтернативным источникам энергии. В частности, он заявил, что человечество отстает от перехода к чистой энергии на десятилетия. Он призвал крупные державы исправить этот недостаток, а также сократить количество вредных выбросов до нулевого уровня к 2040 году.

Антониу Гутерриш ранее выступил на Африканском климатическом саммите, где призвал активнее бороться с изменениями климата. Он заявил, что человечество пережило «сезон кипения» — самое жаркое лето в истории метеонаблюдений. По мнению генсека ООН, для решения климатической проблемы необходимо отказаться от ископаемого топлива, в частности от угля.