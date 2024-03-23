Генсек ООН призвал мир объединиться после теракта в «Крокусе»

Фото: IMAGO/Bianca Otero/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Страны всего мира должны объединиться, чтобы ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) никогда не смогла возродиться, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции. Так он ответил на вопрос ТАСС о возможных организаторах теракта в «Крокус Сити Холле».

Мы твердо осуждаем и считаем категорически неприемлемым теракт, который произошел в Москве, и в этой связи призываем все страны взаимодействовать между собой, чтобы ИГ не смогло нанести удар где бы то ни было в мире, — заявил Гутерриш.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила ООН за оперативную корректировку позиции по поводу теракта в «Крокус Сити Холле». Дипломат отметила, что организация быстро исправила изначальное мнение о том, что «опечалена» трагедией.

Речь идет о словах заместителя представителя генсека всемирной организации Фархана Хака, который сказал, что ООН опечалена сообщениями о стрельбе в московском «Крокус Сити Холле». Организация, как он сообщил, пытается получить дополнительную информацию. Позднее его слова отредактировали.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел в минувшую пятницу, 22 марта. Вооруженные автоматами люди открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник». После этого они устроили пожар. По данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли не менее 133 человек. На месте происшествия ведется разбор завалов.