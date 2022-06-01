Генсек ООН назвал условия решения мирового продовольственного кризиса Генсек ООН: решить глобальный продовольственный кризис невозможно без России и Украины

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Глобальный продовольственный кризис не будет решён, если не вернуть на мировые рынки сельскохозяйственную продукцию из России и Украины, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, которые приводит ТАСС, представители ООН и сам Гутерриш ведут переговоры в столицах заинтересованных стран по достижению пакетной договорённости, которая позволит обеспечить возобновление экспорта зерна с Украины, а также продовольствия и удобрений из России.

Позвольте сказать честно — нет действенного решения продовольственного кризиса без возвращения на мировые рынки продовольственной продукции с Украины и продовольствия и удобрений из России, — сказал он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков обвинил западные страны в «двойной игре», пояснив, что они требуют стабилизации продовольственных рынков и необходимости разблокировки украинских портов, в то же время продолжая чинить препятствия поставкам продовольствия из России и не обращая внимания на мины в украинской акватории. При этом российский президент Владимир Путин во время телефонных переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Москва готова содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов с учётом вывоза зерновых из украинских портов и координировать свои действия с Анкарой.