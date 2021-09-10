Генсек ООН назвал последствия прихода талибов к власти в Афганистане

Генсек ООН Антониу Гутерриш, комментируя приход талибов (запрещённая в России организация «Талибан») к власти в Афганистане, заявил, что этот случай может вдохновить многие террористические группы в мире. Его слова приводит РИА Новости.

Я очень обеспокоен тем, что мы видим в разных частях мира. Факт, что в Афганистане «Талибан» смог победить, может ободрить другие группировки, в различных частях мира, — считает Гутерриш.

При этом он подчеркнул, что не говорит о каком-либо сходстве между талибами и другими террористами. Таким образом он ответил на вопрос о безопасности в мире в контексте угрозы спустя 20 лет после терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.