Генсек ООН назвал недостаток вакцин в Африке мировым позором

В развитых странах людям делают уже третью прививку от коронавирусной инфекции, в то время как в Африке полностью вакцинированы лишь 5% населения. Это позор для всего мира. Об этом завил генсек Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш, слова которого приводит РИА Новости.

По его мнению, мировые лидеры должны полностью поддержать объявленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) глобальную стратегию вакцинации.

К концу этого года нам необходимо предоставить вакцины 40% людей во всех странах, а к середине 2022 года — 70%, — подчеркнул Гутерреш.

Генсек призывал лидеров действовать масштабно, устранять пробелы в финансировании и координировать свои действия для достижения успеха в борьбе с пандемией.

Ранее сообщалось, что общее число жертв пандемии коронавируса в мире на 1 ноября составило 5 000 425 человек, больше всего умерших зарегистрировано в США. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире более 246 млн человек на данный момент заражены коронавирусом.