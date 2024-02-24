Генсек ООН назвал вариант завершения конфликта на Украине Гутерриш: устав ООН требует мирного разрешения конфликта на Украине

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Антониу Гутерриш

Украинский конфликт должен быть разрешен мирным способом, как того требует устав ООН и международное право, заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш на заседании Совбеза по Украине. Он подчеркнул, что в документах организации однозначно утверждается принцип равенства всех ее членов.

Пришло время для мира — для справедливого мира, основанного на уставе ООН, международном праве и резолюциях Генеральной Ассамблеи. Положения устава однозначны: ООН основана на принципе суверенного равенства всех своих членов. Международные разногласия должны разрешаться мирными способами, — подчеркнул Гутерриш.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Генеральной Ассамблеи, которое было посвящено «оккупированным территориям» Украины. В адрес Москвы с 2014 года звучат обвинения в нарушении прав крымских татар, которые она неизменно отвергает. Небензя заявил, что нет никаких «оккупированных территорий», есть только новые территории России.

Постпред РФ в организации также указал, что сохранение государственности Украины возможно только в том случае, если она станет нейтральной и перестанет представлять угрозу России. Именно эти цели преследуются на СВО, добавил он.