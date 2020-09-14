Генсек ООН надеется на проведение саммита пятёрки Совбеза

https://static.news.ru/photo/85541ffe-f724-11ea-a24c-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что саммит лидеров пяти стран, которые входят в число постоянных членов Совета Безопасности ООН, всё-таки состоится.

Я надеюсь и ожидаю, что лидеры пятёрки постоянных членов Совета Безопасности встретятся на определённом этапе, и я поддерживаю все усилия лидеров стран пятёрки по совместной работе для решения общих проблем, — заявил Гутерриш в интервью РИА Новости.

Речь идёт о саммите лидеров США, Китая, России, Франции и Великобритании, которые составляют пятёрку стран с постоянным членством в Совбезе ООН.

Я считаю, что единство стран пятёрки имеет решающее значение для эффективного функционирования Совета Безопасности, — уверен генсек ООН.

В январе президент России Владимир Путин предложил провести саммит лидеров стран из списка постоянных членов СБ ООН. Генсек ООН поддержал эту инициативу, все страны выражали готовность провести такую встречу. Однако информации о подготовке саммита пока нет.

Ранее NEWS.ru писал, что Антониу Гутерриш предложил миру масштабную инициативу по борьбе с неравенством — «Новый глобальный договор», целью которого станет создание более справедливого мироустройства на планете.