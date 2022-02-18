Генсек ООН: конфликт на Украине стал бы катастрофой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что напряжённость вокруг Украины не выльется в военный конфликт. По его словам, если он произойдёт, то это станет катастрофой. Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность в связи с усилением напряжённости и ростом числа спекуляций о военном конфликте в Европе, сообщает ТАСС.

Я всё же думаю, что этого не произойдет. Но если бы это произошло, это стало бы катастрофой, — сказал генсек ООН.

Он добавил, что все вопросы, включая самые неразрешимые, должны решаться в дипломатических рамках. В связи с этим Гутерреш подчеркнул важность деэскалации ситуации вокруг Украины.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения, однако западные СМИ опубликовали ряд материалов про «вторжение» РФ на территорию Украины. Так, агентство Bloomberg сообщило, что «вторжение» произойдёт 15 февраля. Затем президент США Джо Байден заявил о планируемом «вторжении» РФ на Украину 16 февраля. В дальнейшем aмериканская газета Politico выпустила статью, в которой отмечает, что роcсийское «вторжение» на территорию Украины может начаться поcле 20 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеcков, в свою очередь, заявил, что утверждения о росcийском «вторжении» поcле 20 февраля являются очередными фейками.