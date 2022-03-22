Гутерриш: конфликт на Украине может привести к глобальному голоду

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что из-за ситуации на Украине мир может оказаться на пороге глобального голода, передаёт Reuters. Он также призвал как можно быстрее остановить кровопролитие и гибель мирных граждан.

Около 10 миллионов украинцев бежали из своих домов. Сейчас отголоски кризиса ощущаются во всём мире, стремительно растущие цены на продукты питания, энергию и удобрения угрожают перерасти в глобальный голод, — отметил генсек ООН.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал Евросоюз и его партнёров, включая некоммерческие организации, рассмотреть вопрос продовольственной безопасности, чтобы не допустить крупного мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине. По его словам, сегодняшняя ситуация «завтра приведёт к риску голода».

Ранее эксперты, опрошенные французским изданием Le Monde, заявили, что события на Украине замедлят восстановление мировой экономики, ослабевшей после пандемии коронавируса, и могут навсегда изменить её.

Бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» Андрей Мельниченко ранее сообщил, что если конфликт на Украине не будет остановлен, мир может столкнуться с глобальным продовольственным кризисом. Он отметил, что из-за быстрого роста цен на удобрения многие фермеры больше не смогут позволить себе использовать подкормку для почвы. По мнению эксперта, это в ближайшее время приведёт к нехватке продовольствия.