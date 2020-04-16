Генсек ООН допустил, что мир может потерять сотни тысяч детей в 2020 году

https://static.news.ru/photo/df4c7bfe-8015-11ea-a06c-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глобальная рецессия, вызванная коронавирусом, в 2020 году может стать причиной сотни тысяч детских смертей. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

В условиях нарастания глобальной рецессии в 2020 году могут случиться сотни тысяч дополнительных случаев детских смертей, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что до пандемии 310 миллионов школьников, что составляет почти половину от общего числа детей в мире, рассчитывали на школу как на постоянный источник ежедневного питания.

Кроме того, в некоторых странах школьникам предлагают дистанционное обучение, но это доступно не всем, поскольку дети в государствах третьего мира с медленным и дорогим Интернетом находятся в крайне неблагоприятном положении.

NEWS.ru писал, что генсек ООН назвал пандемию коронавируса угрозой всему человечеству. По его словам, это самый сложный кризис, с которым мир столкнулся со времён Второй мировой войны.

Генсек считает, что все страны должны руководствоваться рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Ответ вирусу возможен, если все государства проявят солидарность друг с другом.