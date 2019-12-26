https://static.news.ru/photo/1a20fc6a-2813-11ea-8fd6-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал внимательно следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях организации.

Гутерриш и его сотрудники продолжат внимательно следить за этой темой, — отметил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, генсек обеспокоен задержками в выдаче американских виз, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский дипломат два месяца не мог получить визу в США. Руководитель департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Олег Мальгинов, который не смог принять участие в Молодёжном форуме в Нью-Йорке из-за невыдачи визы, рассказал, что соответствующий запрос в посольство США подали ещё в октябре 2019 года.