Генсек ОДКБ заявил о напряжённости на армяно-азербайджанской границе

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что на линии соприкосновения армянской и азербайджанской сторон всё ещё сохраняется напряжённость, несмотря на предпринимаемые шаги, сообщает ТАСС. Ранее в организации заявили, что следят за ситуацией на границе двух стран, но пока не получали обращений со стороны Армении.

Трёхсторонние договорённости, закреплённые в заявлении Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, позволили прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе. Однако, несмотря на предпринимаемые шаги, на линии соприкосновения армянской и азербайджанской сторон все еще сохраняется напряжённость, — сказал Зась.

По его словам, уровень военной опасности на пространстве ОДКБ на настоящий момент не снижается. Он отметил, что будут предприниматься меры для обеспечения безопасности стран.

ОДКБ готова развивать всестороннее сотрудничество с СНГ и его профильными структурами в обеспечении безопасности государств, — сказал Зась.

Ранее Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинило Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, противоположная сторона использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Уточнялось, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов. В результате двое военнослужащих ранены.

Позже секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна предпримет шаги для полноценного задействования механизмов ОДКБ по защите территориальной целостности стран-участниц. При этом пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов рассказал, что секретариат не получал официальных обращений от Армении о помощи в связи с обострением на её границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.