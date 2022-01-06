Генсек ОДКБ раскрыл детали переброски миротворцев в Казахстан

Началась переброска миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан, заявил РИА Новости генсек организации Станислав Зась. Передовая группа российских десантников уже приступила к выполнению задач.

Выразили готовность участвовать все наши государства со своими подразделениями, и уже начата их переброска. Передовая группа российской части миротворческого контингента уже находится на месте, — сказал Зась.

До этого сообщалось, что свыше тысячи человек получили ранения в ходе акций протеста в Казахстане, почти 400 пострадавших были госпитализированы. МВД Казахстана заявило, что будет уничтожать участников беспорядков, которые откажутся сложить оружие.

В начале января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры, захватили аэропорт Алма-Аты. В ночь на 6 января силовики провели антитеррористическую операцию в Алма-Ате и аэропорту. Она продолжалась в городе в течение всего дня, им удалось вернуть под контроль здания государственных и силовых органов.