Генсек ОДКБ ответил на вопрос о возможном военном конфликте с НАТО Генсек ОДКБ Зась: организация внимательно следит за действиями НАТО на мировой арене

Станислав Зась / Фото kremlin.ru

Глава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что сейчас НАТО фактически проводит враждебную политику в отношении ряда стран — членов ОДКБ. В беседе с «Парламентской газетой» он подчеркнул, что в организации внимательно следят за действиями Альянса на мировой арене.

В настоящее время НАТО фактически реализует враждебную политику в отношении ряда стран нашей организации. Мы внимательно отслеживаем шаги Альянса и будем действовать строго в соответствии с положениями уставных документов и решениями высшего органа ОДКБ — Совета коллективной безопасности, — уточнил Зась.

По его словам, в Уставе, Договоре и Стратегии коллективной безопасности до 2025 года НАТО ни разу не упоминалось в качестве врага. Помимо этого, заверил Зась, что лидеры стран — членов ОДКБ всегда поддерживали идею построения системы взаимодействия с участием всех стран и блоков, заинтересованных в укреплении мира и стабильности.

Ранее Зась заявил, что ОДКБ располагает необходимыми силами и ресурсами, чтобы ответить на возможные угрозы в связи с расширением НАТО. Даже не потребуется наращивать силовой блок ОДКБ, отметил он.