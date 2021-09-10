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Генсек НАТО заявил о расследовании причин событий в Афганистане

13:46, 11 сентября 2021
Генсек НАТО заявил о расследовании причин событий в Афганистане Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе идёт всестороннее расследование причин трагических событий в Афганистане. Он отметил, что происходящее в этой стране стало «шоком» для всех, кто поддерживает мирное население, пишет Die Welt.

Столтенберг заметил, что у НАТО есть множество вопросов по поводу своего вмешательства в события в Афганистане, которые члены Альянса «должны честно задать себе». По его словам, из произошедшего миру нужно извлечь уроки.

В НАТО уже начато всестороннее расследование. Пока рано оценивать результаты, но я считаю, что есть некоторые вещи, которые бросаются в глаза, — добавил генсек организации.

Он также заметил, что Афганистан, возможно, будет не последним кризисом, в котором Северной Америке и Европе придётся действовать сообща с помощью НАТО. По его словам, всегда найдётся кто-то, «кто хочет причинить нам вред». Он также подчеркнул, что благодаря помощи Альянса удалось стабилизировать ситуацию в Ираке и Сирии, когда власть там захватили боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Военные действия — это, по сути, крайняя мера, но иногда и единственный разумный ответ, — заключил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг сообщил, что после вывода войск США из Афганистана остальные союзники по Североатлантическому альянсу не смогли бы продолжить там военную операцию. Им было бы тяжело.

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