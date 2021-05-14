Генсек НАТО заявил о готовности к диалогу с «более агрессивной» Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс остаётся открытым к диалогу с Россией. Такое высказывание было сделано в ходе онлайн-форума Экуменического церковного конгресса во Франкфурте-на-Майне,
В числе основных угроз странам Альянса Столтенберг перечислил «более агрессивную» Россию, кибератаки, терроризм, распространение ядерного оружия, изменения климата и подъём Китая. В свете этих угроз генсек организации призвал укрепить внутреннее единство и приверженность общим ценностям.
Это основа для нашего двустороннего подхода к России, — подчеркнул Столтенберг. — Сдерживание, оборона и диалог. Мы предлагаем России диалог, но Россия всё равно ведёт себя агрессивно и дома, и на мировой арене.
Ранее Столтенберг высказывал опасения по поводу переброски российских войск к границе с Украиной, которое было отмечено в апреле. Ситуация стала одной из тем на его переговорах с госсекретарём США Энтони Блинкеном.