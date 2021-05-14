Генсек НАТО заявил о готовности к диалогу с «более агрессивной» Россией

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В Праге не изменят своё решение об ограничении количества российских сотрудников в посольстве России после внесения Чехии в список недружественных стран. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МИД республики.

В отличие от действий России, наш шаг полностью соответствует международному праву, — цитирует агентство представителя ведомства. В министерстве добавили, что Чехия в настоящий момент изучает возможные последствия решения Кремля для...