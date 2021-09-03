Генсек НАТО захотел от России больше данных о военных учениях
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
16:26, 03 сентября 2021
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна предоставлять европейской стороне больше информации о военных учениях «Запад-2021». Его слова приводит Reuters.
Столтенберг заметил, что в странах Прибалтики, в Польше и на Украине всё больше растёт обеспокоенность российскими военными планами. Он также заявил, что предыдущие учения были куда масштабнее, нежели это заявляла Москва.
Ранее мы наблюдали, что количество войск, участвующих в учениях, значительно превышает объявленное, — уточнил генсек НАТО.
Он призвал российские власти действовать более открыто, предсказуемо и прозрачно, а также соблюдать международное законодательство в отношении учебных военных операций на европейской территории.
Ранее заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад», намеченные на сентябрь, должны показать странам НАТО, что не стоит беспокоить «русского медведя».