Генсек НАТО захотел от России больше данных о военных учениях

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна предоставлять европейской стороне больше информации о военных учениях «Запад-2021». Его слова приводит Reuters.

Столтенберг заметил, что в странах Прибалтики, в Польше и на Украине всё больше растёт обеспокоенность российскими военными планами. Он также заявил, что предыдущие учения были куда масштабнее, нежели это заявляла Москва.

Ранее мы наблюдали, что количество войск, участвующих в учениях, значительно превышает объявленное, — уточнил генсек НАТО.

Он призвал российские власти действовать более открыто, предсказуемо и прозрачно, а также соблюдать международное законодательство в отношении учебных военных операций на европейской территории.

Ранее заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад», намеченные на сентябрь, должны показать странам НАТО, что не стоит беспокоить «русского медведя».