Генсек НАТО выразил уверенность в подготовке вторжения России на Украину

РФ готовится напасть на Украину. Уверенность в этом выразил в интервью немецкому телеканалу ARD генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, а это указывает целый ряд факторов.

Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение, — сказал Столтенберг.

Упоминая переговоры о гарантиях безопасности, он отметил, что США и НАТО готовы выслушать обеспокоенности РФ и найти решение, которое помогло бы обеим сторонам.

Мы от НАТО и США представили письменные предложения по контролю за вооружениями и транспарентности. Это показывает, что мы готовы к обсуждению, готовы выслушать обеспокоенности России и... попытаться найти решение, которое поможет и НАТО и России, — сказал Столтенберг.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражают обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

Ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.