Генсек НАТО Столтенберг назвал расширение Альянса большим успехом

Фото: Hannibal Hanschke/dpa/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон в режиме видеоконференции провёл переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава Евросовета Шарль Мишель также принял участие в этом мероприятии, сообщает Елисейский дворец.

Эти переговоры являются частью посреднических усилий президента республики (Макрона) в координации с председателем Европейского Совета (Мишеля), направленных на поощрение диалога и обеспечение совместного осуществления гуманитарных мер и восстановление доверия, —...