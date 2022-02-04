Генсек НАТО Столтенберг назвал расширение Альянса большим успехом

Расширение НАТО и вступление в него новых стран стало большим успехом и поспособствовало распространению свободы и демократии в Европе, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Заявление было сделано в эфире американского телеканала MSNBC.
Расширение НАТО за последние десятилетия стало историей большого успеха. Страны Центральной и Восточной Европы присоединились к Альянсу, число членов почти удвоилось с конца холодной войны. Это помогло распространить свободу и демократию в Европе, — сказал Столтенберг .
Генсек также пообещал продолжать поставлять Украине помощь и поддерживать её право на самозащиту. Своим главным достижением на посту главы Альянса Столтенберг выделил сохранение единства стран — членов союза.
Сегодня было объявлено о том, что правительство Норвегии приняло решение назначить Столтенберга на должность главы ЦБ после того, как он вскоре покинет позицию в НАТО. Среди преемников норвежца выделяются бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Румынии Клаус Йоханнис, премьер Эстонии Кая Каллас и экс верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.