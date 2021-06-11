Генсек НАТО: санкции против России должны продолжаться

https://static.news.ru/photo/252a208c-a695-11e9-ba62-fa163e074e61_660.jpg Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Санкции в отношении России должны продолжать действовать и дальше. Об этом в эфире американского телеканала CNBC заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Санкции важны, — подчеркнул он.

Он также отметил, что ограничительные меры, введённые в отношении России после «аннексии» Крыма, должны продолжать действовать. Также генсек отметил, что НАТО станет оказывать ещё больше поддержки «близким партнёрам» — Украине и Грузии.

Возможно, самое важное, что мы сделали, — это то, что впервые в истории НАТО мы располагаем боеспособными войсками в восточной части Альянса. Новые боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше, мы утроили силы быстрого реагирования НАТО, — сказал Столтенберг.

Ранее страны G7 призвали Россию «прекратить злонамеренные действия». В G7 считают, что Россия вмешивается в демократические системы других государств, а также не выполняет свои обязанности в отношении прав человека.