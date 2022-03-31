Генсек НАТО Столтенберг: расходы альянса в 2021 году выросли на $270 млрд

Суммарные оборонные расходы НАТО в 2021 году выросли на $270 миллиардов или на 3,1% по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе своего ежегодного доклада по безопасности в Брюсселе, сообщает ТАСС. Он отметил, что прошлый год стал седьмым подряд, когда оборонные расходы организации последовательно растут.
Суммарные оборонные расходы Североатлантического альянса выросли в 2021 году на 270 млрд долларов, — заявил Столтенберг.
Ранее депутат Госдумы генерал-полковник Владимир Шаманов оценил вероятность военного столкновения России с силами НАТО. Он подчеркнул, что такого конфликта не будет. Парламентарий объяснил это тем, что альянс — «трусливая организация», которая не поддержала ни просьбу президента Украины Владимира Зеленского, ни инициативу Польши. При этом он добавил, что российская армия после модернизации гарантированно защищает территорию и воздушное пространство своей страны, а возможные агрессоры получат достойный ответ.