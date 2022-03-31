Генсек НАТО Столтенберг: расходы альянса в 2021 году выросли на $270 млрд

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Президент Абхазии Аслан Бжания приветствует стремление Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках российского государства. Об этом он заявил Абхазскому государственному телевидению, выразив уверенность, что это отвечает интересам южных осетин.

Мы приветствуем стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российского государства. Уверены в том, что этот шаг в полной мере отвечает интересам и южных осетин, — сказал...