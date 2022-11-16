Генсек НАТО проведет встречу альянса из-за инцидента в Польше Глава НАТО Столтенберг проведет встречу Альянса по инциденту в Польше и выступит перед журналистами

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет утром 16 ноября встречу Североатлантического совета по инциденту в Польше, сообщается на официальном сайте организации. После заседания, примерно в 12:30 (14:30 мск), Столтенберг сделает заявление для представителей СМИ.

В среду, 16 ноября, генеральный секретарь НАТО г-н Йенс Столтенберг будет председательствовать на заседании Североатлантического совета, посвященном вчерашнему взрыву в восточной части Польши недалеко от границы с Украиной. Генеральный секретарь проинформирует СМИ в штаб-квартире НАТО после встречи. Примерно в 12:30 пресс-конференция генерального секретаря НАТО, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что послы стран НАТО 16 ноября проведут экстренную встречу из-за случившегося в Польше. Встреча состоится по просьбе Варшавы на основании статьи 4 устава НАТО о проведении консультаций.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда заверил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

В свою очередь президент США Джо Байден по окончании экстренной встречи с лидерами других стран счел маловероятным, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России. Об этом, по его словам, свидетельствует траектория полета снарядов. Официальные лица США заявили, что ракета могла быть выпущена украинскими войсками по российскому снаряду во время залпа ВС РФ по инфраструктуре Украины.