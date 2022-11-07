Генсек НАТО призвал Вучича отказаться от эскалации конфликта с Косово

Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Сербии и самопровозглашенной Республике Косово следует воздержаться от эскалации конфликта, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с президентом Сербии Александром Вучичем. Глава республики при этом указал на грубые нарушения со стороны Приштины из-за нелегитимных действий по вопросу регистрационных таблиц. Глава государства также указал на отказ местных властей на протяжении десяти лет формировать «Сообщество сербских общин», сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Вучича.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг позвонил сегодня по телефону президенту Сербии Александру Вучичу и призвал, чтобы обе стороны в спорах по вопросу Косово и Метохии воздерживались от шагов, которые бы вызвали эскалацию, — сказано в публикации.

Президент Сербии при этом подчеркнул, что Белград остается приверженным идее сохранения мира и стабильности.

Сербия отвергла проект Германии и Франции по урегулированию в Косово и Метохии, заявил ранее глава МИД страны Ивица Дачич. По его словам, отправной точкой документа является независимость Приштины, что является неприемлемым. Он добавил, что Белград все время показывает, что действует конструктивно и разработал предложения по достижению компромисса, однако в то же время Сербия не может «на ровном месте заключать договоренности». Дачич отметил, что Совет национальной безопасности единогласно проголосовал против проекта Парижа и Берлина.