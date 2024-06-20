Генсек НАТО предрек сплочение Запада на фоне партнерства РФ и КНДР Столтенберг: Западу следует сплотиться после подписания договора Россией и КНДР

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Йенс Столтенберг

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР должен подтолкнуть Запад к сплочению, приводит РИА Новости слова генсека НАТО Йенса Столтенберга во время визита в Канаду. По его словам, соглашение демонстрирует уровень поддержки между Москвой и Пхеньяном.

Этот Договор о партнерстве демонстрирует, как они поддерживают друг друга <...>. Ответом на то, что они становятся более сплоченными — Россия, КНДР, Китай и Иран, — должно стать наше большее сплочение. Это сейчас важно, как никогда ранее, — обратил внимание политик.

Ранее профессор факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко допустил, что Россия и Северная Корея после заключения договора создали новый военный союз. Соглашение обладает особенностями, нехарактерными для XXI века, резюмировал он. Политолог назвал подписанный документ сенсацией, которой не ждали.

До этого президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в Пхеньяне, которые продолжались около двух часов. Предполагалось, что новое соглашение придет на смену договорам, заключенным между государствами в 1961, 2000 и 2001 годах.