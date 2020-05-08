Генсек НАТО поддержал чешского старосту за снос памятника Коневу

https://static.news.ru/photo/660710fc-90cc-11ea-a7bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение главы района Прага-6 о сносе памятника маршалу Коневу. Глава альянса предложил считаться с мнением Ондржея Коларжа, так как он был избран на свою должность соотечественниками.

Любое запугивание, считает Столтенберг, со стороны России в адрес мэра Праги или других чиновников муниципалитета недопустимо.

Избранные на свои позиции люди имеют право принимать те решения, которые они считают правильными, — заявил глава НАТО в интервью Чешскому ТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что староста района Прага-6 Ондржей Коларж отправил в Еврокомиссию жалобу на Россию. Именно Коларж стал инициатором сноса памятника Коневу, за что теперь власти района получают обидные прозвища — нацисты.