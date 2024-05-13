Генсек НАТО описал участь Украины в случае поражения Столтенберг: на проигравшей Украине нечего будет восстанавливать

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Если Украина проиграет в конфликте с Россией, в стране нечего будет восстанавливать, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Киеву нужно сначала обеспечить победу, высказался он на молодежном саммите Альянса, который транслировался на YouTube.

Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине, — сказал Столтенберг.

Именно победу он назвал главным приоритетом. Как отметил политик, поддержку НАТО нужно усиливать, а блок готов помочь Украине восстановить ее институты обороны и безопасности.

Ранее врио главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Запад хочет биться с Россией на поле боя, то Москва к этому готова. По его словам, российские власти неоднократно заявляли, что готовы к встрече по урегулированию украинского кризиса, но с учетом реальной ситуации. Он подчеркнул, что Швейцария уже не подходит для места проведения мирных переговоров, в том числе по Украине.

Он сравнил запланированный на июнь «мирный саммит» с «выговором для школьника». По его словам, конференция сводится к тому, чтобы «вновь сформулировать ультиматум России».