Генсек НАТО оценил вероятность вывода войск Блока из Афганистана

https://static.news.ru/photo/bb4eb852-6ea8-11eb-8e05-96000091f725_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что решение Блока по миссии в Афганистане окажется непростым, учитывая риски того, что вывод войск угрожает превратить республику в убежище для боевиков. По его словам, ни в одном государстве НАТО не желает оставаться «дольше необходимого».

Он добавил, что участники террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) обязаны сдержать своё обещание: пресекать насилие, оборвать связи с другими радикальными организациями. Однако, по данным НАТО, ситуация обратная, пишет издание Welt am Sonntag.

Предстоящие дни и недели важны. Состоится первая встреча НАТО на уровне министров с новой администрацией США, и я ожидаю, что союзники [по НАТО] проведут интенсивное обсуждение по поводу будущего присутствия НАТО в Афганистане, — отметил Столтенберг.

В 2020 году США и афганская радикальная группировка «Талибан» (запрещена в РФ) в Катаре подписали первое за 18 лет войны соглашение о мире. Согласно документу, за 14 месяцев из республики должны быть выведены иностранные войска и начат межафганский диалог после сделки по обмену пленными. С этого времени талибы неоднократно обвиняли США в нарушении соглашения. Так, по их данным, в декабре в результате авиаударов США в провинции Кандагар погибли 12 мирных жителей.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство придерживается плана по выводу американских войск из Афганистана.

По его словам, всё будет зависеть от того, выполнят ли представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) свою часть соглашения, согласно которому Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести из Афганистана все войска. В свою очередь талибы пообещали не использовать территорию страны для действий, которые могли бы представлять для США и их союзников угрозу. Пока что, заметил Кирби, талибы своих обязательств не выполняют.